Alltag, Verkehr und Mobilität: Sind öffentliche Toiletten im Großherzogtum bald kostenlos?

Was wäre, wenn öffentliche Toiletten in Luxemburg kostenlos wären? Das ist zumindest der Wunsch von Nicolas Friden, dem Verfasser der Petition zur Abschaffung der kostenpflichtigen öffentlichen Toiletten. «Es handelt sich um ein Grundbedürfnis für die Gesundheit des Körpers. Man muss die Toiletten kostenlos machen, egal wohin man gehen will (...) In einem freien und demokratischen Land wie Luxemburg kann es nicht sein, dass man für den Gang zur Toilette bezahlen muss», schreibt der Petent.