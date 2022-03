Nach Sturz des Präsidenten : Sind Reisen ans Rote Meer für Touris gefährlich?

LUXEMBURG - Die Ausschreitungen in Ägypten hinterlassen ein mulmiges Gefühl bei Touristen. Soll man noch ans Rote Meer reisen? Luxemburger Reisefirmen geben Entwarnung.

Das Luxemburger Außenministerium rät von nicht «dringenden» Reisen nach Ägypten ab. Aufenthalte am Roten Meer seien weiterhin unbedenklich, heißt es. DPA

Nach dem Sturz des ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi und Ausschreitungen am Mittwoch bleibt die Lage im nordafrikanischen Land weiter angespannt. Das Luxemburger Außenministerium rät derweil von «nicht dringenden» Reisen nach Ägypten ab.

Aufenthalte an den Urlaubsorten am Roten Meer seien jedoch unbedenklich, steht auf der Internetseite des Ministeriums zu lesen. Die Behörde rät ebenfalls von Reisen an die Grenzen Ägyptens mit Libyen, dem Sudan, Israel sowie Aufenthalten in der Nähe vom Gazastreifen ab.

Diejenigen, die sich derzeit auf der ägyptischen Halbinsel Sinai aufhalten, sollten Führungen und Ausflüge in Regionen außerhalb der Badeorte vermeiden. Reisen zur Halbinsel Sinai und zurück sollten mit dem Flugzeug durchgeführt werden, heißt es weiter auf der Internetseite. Jedoch bestehe für die 312 Luxemburger Touristen, die sich derzeit in Ägypten aufhalten, «kein Problem», wie Außenminister Jean Asselborn (LSAP) am Donnerstagmorgen gegenüber RTL sagte.

Luxair bietet kostenlose Umbuchungen an

Auch Reisende selbst scheinen wegen der aktuellen Situation in Ägypten nicht in Panik zu verfallen, wie der Pressesprecher der Luxair-Gruppe Asko Schroeder gegenüber «L’essentiel Online» bestätigt. «Momentan registrieren wir keine großartigen Reaktionen der Reisenden auf die politischen Ereignisse im Land», sagt er. Und die Auftragslage für Ägypten als Reiseziel sei sowieso seit längerer Zeit mau, so Schroeder weiter.

Doch die Luxair-Gruppe lässt Touristen im Land am Nil nicht im Stich: Sowohl für Reisende, die ihren Urlaub nach Ägypten über ein Reisebüro gebucht haben, als auch für Flugpassagiere werden kostenlose Umbuchungen angeboten. Jedoch gelte das Angebot nur für kommenden Freitag. «Wir arbeiten in enger Zusammenarbeit mit dem Außenminister und behalten die Situation im Auge. Je nachdem wie akut die Lage wird, können wir das Angebot ausweiten.» Luxair fliegt einmal in der Woche – immer freitags - drei Reiseziele in Ägypten an: Hurghada, Marsa Alam und Scharm El-Scheich.

Sales Lentz gelassen

Der Reiseveranstalter Sales Lentz reagiert gelassen: Plötzliche Umbuchungen und Stornierungen für Reisen nach Ägypten habe das Unternehmen bis jetzt nur vereinzelt verzeichnet.

Auch vom Angebot, eine Reise kostenlos umzubuchen, macht die Reisegruppe nur wenig Gebrauch, wie Martine Cellerani, Leiterin der PR-Abteilung, auf Anfrage bestätigt. Einige Reisebüros böten eine kostenlose Umbuchung für Reisen nach Kairo bis kommenden Montag an.