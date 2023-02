Berlin: «Sind Sie bescheuert?!» – Autolenker fährt über Fuß von Klimaaktivist

Bei einer Klima-Blockade der «Letzten Generation» in Berlin ist es zu wüsten Szenen gekommen. Wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist, zerrten dabei Autofahrer die Aktivisten von der Straße weg . Viele Fluchwörter fallen, eine Demonstrantin schreit «Fassen Sie mich nicht an!». Dann fährt ein Lenker sogar über den Fuß eines Protestierenden. Dieser brüllt: «Sind Sie bescheuert?!» Die Polizei hat deswegen inzwischen die Ermittlungen aufgenommen, wie das News-Portal «RBB24» berichtet.

Eine Polizeisprecherin sagte am Dienstag gegenüber RBB24, aufgrund der Aufnahmen werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Nötigung und des Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz ermittelt. Von Amtswegen habe die Polizei in diesem Zusammenhang auch eine Strafanzeige erstellt.

Aktivisten geschubst, gezerrt und überrollt

Das entsprechende Video, das am Montag veröffentlicht wurde, zeigt, wie mehrere Autofahrer die blockierenden Demonstranten am Messedamm in Berlin beschimpfen. Auch werden die Aktivisten geschubst und von der Straße gezerrt. Zudem ist sichtbar, wie ein Autolenker über den Fuß eines Demonstranten rollt.