Streifenfreie Bräune: Sind Tanning Bikinis der gefährlichste Bademode-Trend des Sommers?

Wer im Sommer von einem goldig-glänzenden Teint träumt, greift entweder zum Selbstbräuner oder legt sich in die Sonne. Eine streifenfreie Bräune ist im heimischen Schwimmbad aber schwer zu erreichen – anders als in Berlin ist Baden ohne Oberteil in Luxemburger Bädern nicht offiziell erlaubt. Abhilfe schaffen soll Tanning-Bademode, die auf Tiktok gerade viral geht.