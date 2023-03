Erstmals hörbar: Sind Tomaten gestresst, rufen sie laut um Hilfe – hier kannst du sie hören

Cell (2023): Lilach Hadany et al.

Eine Tonaufnahme von Pflanzengeräuschen. Die Frequenz wurde so verändert, dass sie für menschliche Ohren hörbar ist.

Wie zerplatzende Luftpolsterfolie oder wie knallendes Popcorn – so tönt es, wenn Tomaten-, aber auch Tabakpflanzen um Hilfe rufen (siehe Video oben). Das berichten Forschende der Universität Tel Aviv im Fachjournal «Cell» . Der Studie zufolge sind die Schreie der Nachtschattengewächse so laut wie menschliche Unterhaltungen. Dass sie bisher ungehört waren, liegt daran, dass wir Menschen sie aufgrund ihrer Frequenz nicht wahrnehmen können.

Viele Säugetiere und Insekten könnten diese Geräusche allerdings wahrnehmen, so das Team um Lilach Hadany. Für die Forschenden ist die Erkenntnis, dass die Pflanzen derart kommunizieren können, nicht sehr überraschend, denn evolutionär betrachtet würden Pflanzen erheblich davon profitieren, Geräusche auszusenden und wahrzunehmen. «Die Geräusche im Ultraschallbereich könnten aus einer Entfernung von drei bis fünf Metern von vielen Säugetieren und Insekten wahrgenommen werden», vermuten die Forschenden.

Tomaten- und Tabakpflanzen «sagen», was genau sie stresst

Die Häufigkeit der Geräusche erreichte nach fünf Tagen ohne Wasser ihren Höhepunkt, bevor sie wieder abnahm, als die Pflanzen vollständig austrockneten. Die Art der abgegebenen Geräusche unterschied sich je nach Ursache des Stresses. Die Forschenden konnten anhand der Geräuschmuster mithilfe einer künstlichen Intelligenz feststellen, um was für eine Pflanze es sich handelte und woran es ihr mangelte. Also ob sie zu wenig Wasser hatte oder verletzt, also geschnitten, wurde. Zudem gaben die Pflanzen mit zu wenig Wasser schon Töne von sich, bevor ihre Dehydration sichtbar war.