Nachhaltigkeit auf Tiktok : Sind Veganer wirklich klimafreundlicher als Allesesser?

Was ist schlimmer fürs Klima: Ein Raketenstart oder die Spargelernte? Wie macht man Altkleidung zu Geld? Immer mehr Tiktoker geben Tipps für ein nachhaltiges Leben. Ein Überblick.

1. Antworten auf Fragen, die du dir nie gestellt hast

Der Account @nachhaltigerleben widmet sich den Nischenfragen des Alltags: Sind Veganer wirklich klimafreundlicher als Allesesser? Was ist schlimmer fürs Klima: ein Raketenstart oder die Spargelernte? Welches Periodenprodukt ist am klimafreundlichsten? Getreu dem Motto: Dumme Fragen gibt es nicht, nur dumme Antworten. Praktischer geht es bei Lizzy zu und her. Bei @howtonachhaltig sammelt die 19-Jährige Tipps für jede Situation des Alltags.