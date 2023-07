«Nothing Compares 2 U»: Sinead O'Connor mit 56 Jahren gestorben

1 / 1 Field of Vision / Album

Wie die «Daily Mail» berichtet, ist die irische Musik-Legende Sinead O'Connor mit 56 Jahren gestorben. Ihren Durchbruch erlangte O'Connor mit dem von Prince verfassten Song «Nothing Compares 2 U», der 1990 bei den Billboard Music Awards zur weltweit besten Single gekürt wurde.

Sinead O’Connor wurde 1966 als drittes von fünf Kindern in der Nähe von Dublin geboren. Ihre Eltern trennten sich, als sie acht war, und sie lebte die nächsten fünf Jahre bei ihrer gewalttätigen Mutter, bevor sie mit 13 zum Vater zog. Später wurde sie wegen eines Ladendiebstahls von der Schule geworfen und verbrachte mehrere Jahre in einem strengen Internat. Später gab sie an, ein Priester habe sie missbraucht. Mit 15 verließ sie dieses wieder, um Gesang und Klavier zu studieren. Ihr erstes Album erschien 1987 ihr großer Durchbruch erfolgte aber erst 1990 mit dem von Prince komponierten «Nothing Compares 2 U».

Die Abneigung gegen die katholische Kirche war ein roter Faden in ihrem Leben: 1992 zerriss sie am Fernsehen bei «Saturday Night Live» ein Bild des Papstes, das sie als einzigen Gegenstand von ihrer verstorbenen Mutter aufgehoben hatte. Später studierte sie Religionsgeschichte, Ende Oktober 2018 erklärte sie, zum Islam konvertiert zu sein und ihren Namen in Shuhada’ Davitt («Märtyrerin»)geändert zu haben

O’Connor hatte jahrelang um ihre psychische Gesundheit zu kämpfen. Viermal war sie verheiratet, alle Ehen gingen in die Brüche. O’Connor hatte drei Kinder. Vor 18 Monaten starb ihr 17-jähriger Sohn Shane. Nach Angaben seiner Mutter hatte er Suizid begangen. 2021 veröffentlichte sie ihre Memoiren unter dem Titel «Rememberings», in denen sie über schwere Misshandlungen durch ihre Mutter berichtete. Im November 2015 hatte sie selbst öffentlich über Suizid gesprochen, Ende des Monats wurde sie von einem Rettungsteam in eine Klinik eingeliefert.