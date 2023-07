Verstorbene Sängerin: Sinead O’Connors Kurzhaarfrisur hatte traurige Gründe

Field of Vision / Album

Zudem sollte ihr kahler Kopf sie vor der Gefahr durch Männer schützen. «Überall, wo ich hinkam, wurde ich vergewaltigt und belästigt», sagte sie in einem Interview.

So wollte sie nicht als die hübsche Tochter ihrer Mutter vorgestellt werden. Denn ihrer Mutter gefielen die langen Haare ihrer Schwester überhaupt nicht, sie bezeichnete sie als «schrecklich» und «hässlich».

Fast ihr gesamtes Leben lang trug die Sängerin Sinead O’Connor ihr Haar sehr kurz. Die Gründe dafür verriet sie in Interviews.

Vom Moment ihrer Berühmtheit trug Sinead O’Connor einen kahl geschorenen Kopf – eine absolute Ausnahme für Frauen im Showbusiness. Manch einer glaubte, es handle sich dabei bloß um ein modisches Markenzeichen, aber Sinead verriet in Interviews mehrere herzzerreißende Gründe, warum sie den Kurzhaarschnitt bevorzugte.

In einem emotionalen Interview mit dem Fernsehpsychologen Dr. Phil verriet sie, dass sie ihren Kurzhaarschnitt behalten hatte, weil sie nicht als «hübsch» angesehen werden wollte. Zudem befürchtete sie, mit längerem Haar stärker der Gefahr durch Männer ausgesetzt zu sein, berichtet der Mirror.

Im Gespräch von 2017 erklärte Sinead: «Meine Schwester hatte wunderschönes rotes Haar, auf das man neidisch sein konnte. Aber meine Mutter hatte sich in den Kopf gesetzt, dass die Haare meiner Schwester hässlich und ekelhaft sind.» bedauerte die irische Sängerin. Das toxische Verhalten ihrer Mutter ging laut O'Connors Aussagen sogar so weit, dass sie Sinead als «hübsche» und die Schwester als «hässliche» Tochter bezeichnete und anderen Menschen auch so vorstellte.