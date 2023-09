Singapur: Furzender Hund in Flugzeug führt zu Downgrade

Nachdem sie sich per E-Mail beschwert hatten, bot die Fluggesellschaft jedem der beiden Passagiere einen Gutschein im Wert von 100 Singapur-Dollar (rund 70 Euro) an – dieses Angebot lehnte das Ehepaar jedoch ab. (Symbolbild)

Ein Ehepaar aus Neuseeland, das während eines Fluges neben einem Passagier mit einem Hund saß, hat eine Erstattung der Preisdifferenz akzeptiert, nachdem es während des Fluges in eine niedrigere Kabinenklasse umgebucht wurde. Dies teilte Singapore Airlines in einer Mitteilung mit.

Von der Premium in die Economy Class

Nach dem Start wurden Gill und Warren Press in die Economy Class auf zwei separate Sitze umgebucht. Singapore Airlines (SIA) erklärte, dass die beiden Passagiere nicht in die Premium-Economy-Class umgebucht werden konnten, da diese bereits ausgebucht war.

Nachdem sie sich per E-Mail beschwert hatten, bot die Fluggesellschaft jedem der beiden Passagiere einen Gutschein im Wert von 100 Singapur-Dollar (rund 70 Euro) an. Diese Angebote lehnten sie jedoch ab, wie die Website Stuff schreibt. Es wird berichtet, dass sie auch ein weiteres Angebot in Form eines Reisegutscheins in Höhe von 160 Singapur-Dollar (110 Euro) pro Person abgelehnt haben. Singapore Airlines (SIA) entschuldigte sich bei dem Ehepaar Press für die Erfahrungen, die sie an Bord ihres Fluges von Paris nach Singapur gemacht hatten.