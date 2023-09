Singapur: Wegen Krabben-Preis muss die Polizei ausrücken

Meeresfrüchte können eine teure Angelegenheit sein, aber Restaurant-Gast Junko Shinba war regelrecht empört über den Preis für ein Essen mit ihren Freunden. Sie speisten im Seafood Paradise in Singapur , wo sie sich neben anderen Gerichten auch eine Alaska-Königskrabbe teilten. Als sie am Ende des Abends nach der Rechnung fragten, waren sie Berichten zufolge «sprachlos» über den Preis. Die Krabbe allein kostete umgerechnet stolze 620 Euro, während die Gesamtrechnung, in der auch Bier, Wasser, Brötchen, gebratener Reis mit Rindfleisch, Wein und Gemüse enthalten waren, rund 870 Euro betrug – einschließlich einer Servicegebühr von zehn Prozent. Die wütenden Restaurant-Gäste behaupten, dass ihnen nicht gesagt worden sei, dass sich der Preis nach dem Gewicht der Krabbe richte und dass die gesamte Krabbe speziell für ihren Tisch habe gekocht werden müssen.

Restaurant wehrt sich gegen die Vorwürfe

Polizei schlichtet den Streit

Junko und ihre Freunde behaupten, sie seien überrascht gewesen, als drei Teller mit Krabbenfleisch von etwa 3,5 kg Gewicht an den Tisch gebracht wurden. Gegenüber AsiaOne sagten sie: «Wir waren alle sprachlos, als wir erfuhren, dass ein Abendessen für vier Erwachsene so viel kostet. Keiner von uns war darüber informiert, dass die ganze Krabbe nur für uns gekocht werden würde, wie es in anderen Restaurants der Fall ist, in denen die Krabben teilweise serviert werden. Es gab drei Teller voll mit Krabbe und viele andere Gerichte, wir konnten nicht alles aufessen.»



Die Gäste riefen die Polizei zum Restaurant. Diese versuchte zu schlichten. Schließlich erklärte sich der Restaurantleiter bereit, einen Preisnachlass auf das Essen zu gewähren, obwohl die Paradise Group sagt, dass dies eine Geste des «guten Willens» gewesen sei, weil einer der Kunden gesagt habe, er könne sich das Gericht nicht leisten.