Petition in Luxemburg : Singles wollen durchatmen und weniger Steuern zahlen

LUXEMBURG – Eine Petition fordert die Senkung der Lohnsteuer für Alleinstehende. Die Schwelle von 4500 Unterschriften wurde nun überschritten. Eine Debatte dürfte also demnächst in der Chamber stattfinden.

Das Thema Steuern ist in aller Munde und beherrscht die Nachrichten. Es ist daher nicht überraschend, dass die Petition zur Senkung der Steuern für Alleinstehende in kürzester Zeit die für eine Debatte im Parlament benötigten Unterschriften gesammelt hat. 4500 Stimmen innerhalb von drei Tagen. Am 25. Februar wurde die Petition zur Unterzeichnung freigegeben und am Mittwoch, dem 1. März, zählte sie bereits über 5500 «Unterstützer».