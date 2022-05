Nordirland : Sinn Féin strebt Wahlsieg in Nordirland an

In den Umfragen liegt die Partei vor der bisher stärksten Kraft der Unionisten. Beide müssen aber zusammenarbeiten, damit die Regierung funktioniert.

In Nordirland haben die irischen Nationalisten der Partei Sinn Féin erstmals Aussicht auf die Übernahme der Regierung. Bei der Parlamentswahl am (morgigen) Donnerstag könnte die Sinn Féin den Umfragen zufolge eine Mehrheit der 90 Sitze im nordirischen Parlament gewinnen und damit zum ersten Mal den Ersten Minister der Regierung in Belfast stellen. In den vergangenen 100 Jahren, seit Nordirland Teil des britischen Königreichs ist, regierten stets probritische Unionisten.

Die Partei hat das Thema im Wahlkampf nicht in den Mittelpunkt gerückt, sondern sich stattdessen auf die wirtschaftlichen Probleme der Menschen in Nordirland konzentriert. «Die Bürger wollen, dass wir ihnen Geld in die Tasche stecken, um ihnen bei der Bewältigung der Krise der Lebenshaltung zu helfen», sagte die Parteivorsitzende in Nordirland, Michelle O’Neill, während einer im Fernsehen übertragenen Debatte am Dienstag. Sie sei nicht auf ein Datum für ein Einheitsreferendum fixiert.