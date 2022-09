Adria : Sintflut-Unwetter – Teile Kroatiens stehen schon unter Wasser

Am Donnerstagmorgen wüteten monsunartige Regengüsse über Kroatien. In Teilen des Landes werden für das Wochenende Überflutungen befürchtet.

Am Abend des 15. September 2022 gingen in der kroatischen Stadt Cazma nieder. Twitter

Eine Woche vor dem offiziellen Herbstbeginn verabschiedete sich der Sommer endgültig aus dem beliebten Ferien-Hotspot Kroatien. Am Donnerstagnachmittag hat starker Sturm das Land heimgesucht. Besonders die Stadt Cazma erlitt große Schäden: Der Sturm riss die Dächer von den Häuser und entwurzelte Bäume, wie das Portal «24 Sata» berichtet. Heftige Orkanwinde sollen laut lokalen Medien drei Lastwagen mit Anhängern umgekippt haben.

«Die Lage ist katastrophal. Es gibt keinen Strom, es droht auch Wasserknappheit», berichtet «Jutarnji». Läden in Cazma seien bereits überschwemmt worden.

Der kroatische Unwetterdienst warnte bereits vor lebensgefährlichen Zuständen: In den nächsten Tagen können im Norden Kroatiens insgesamt bis zu 300 Liter fallen, andere Modelle sprechen gar von 400 Litern. Zum Vergleich: Als Ende August in Vorarlberg ganze Orte unter Wasser standen, Dämme brachen und ganze Straßen weggespült wurden, waren rund 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

Ausgerechnet in den beliebten Badeorten an der Küste Istriens warnte der kroatische meteorologische Dienst vor gefährlichen Gewittern, die Tornados mit sich bringen können. Stunden später schlugen in der kroatischen Hauptstadt die Regengüsse mit brachialer Gewalt ein, wie mehrere Videos auf sozialen Medien zeigen.



1 / 2 Dieses Niederschlagsbild des ORF lässt nichts Gutes erwarten. Twitter/ @manu_bx Die Unwetter treffen auf beliebte Baderegionen. Im Bild ein Strand in Rijeka. Imago

Die Gewitter – Regen und Donner inklusive – ziehen am Donnerstagabend Richtung Osten. Am Freitag soll das gesamte Land von starken Regengüssen betroffen sein. Am Samstag sollte die Unwetter-Sintflut in ganz Kroatien ihren Höhepunkt erreichen.

«Nicht ungefährlich, was vom Himmel kommt»

«Am Donnerstag sind vor allem vom Westen Sloweniens bis zur Kvarner Bucht kräftige Schauer und Gewitter zu erwarten», hatte Meteorologe Nikolas Zimmermann von der Unwetterzentrale Ubimet gewarnt. Die ersten Kaltlufteinbrüche der Saison würden im Zusammenspiel mit der noch recht milden Adria typischerweise im Herbst immer wieder für starke Gewitter sorgen. Vereinzelt und punktuell könne es dabei auch zu Tornados kommen.

Während von Slowenien bis in den Norden Serbiens auch schwere Sturmböen und Hagel möglich sind, kommen die größten Regenmengen zwischen Westslowenien, Triest und der Kvarner Bucht zusammen. «Auch am Freitag und Samstag sind neuerlich kräftige Gewitter mit großen Regenmengen in Sicht», sagt Zimmermann. Abermals fallen dann bis zu 150 Liter Regen.

Warnung vor Sturzfluten

Das Portal Weather.com warnt gar vor einer möglichen Flutkatastrophe – es herrsche Lebensgefahr. Straßen könnten unpassierbar werden und der Strom ausfallen. Durch den Regen könne es zu Sturzfluten, Erdrutschen und Schlammlawinen kommen.

Wetterexperten hätten vor Unwetterkatastrophen wie diesen bereits seit mehreren Wochen gewarnt, berichtet Heute.at. Grund ist der extrem heiße Sommer, der in manchen Gegenden des Mittelmeers die Wassertemperatur auf bis zu 30 Grad steigen ließ. Auch jetzt beträgt sie in Kroatien noch 26 Grad, bei Mallorca oder Zypern gar 28 Grad. Die Adria sei damit auf Hurrikan-Temperatur, wird Weather.com weiter von «Heute» zitiert.