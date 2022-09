Film mit Vicky Krieps : Sisi-Drama «Corsage» geht ins Rennen für Auslands-Oscar

Filmemacherin Marie Kreutzer zeigt darin Kaiserin Elisabeth als eine Frau, «die Ecken und Kanten hat», hieß es am Dienstag in der Begründung des Fachverbandes der Film- und Musikwirtschaft. Vicky Krieps (Serie «Das Boot») wurde für ihre Darstellung der 40-jährigen Sisi beim Filmfestival in Cannes im Mai mit einem Schauspielpreis in der Rubrik «Un Certain Regard» ausgezeichnet.