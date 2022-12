Arlon: Situation in Ferrero-Fabrik hat sich wieder normalisiert

«Das Problem lag in der Butter-Rührmaschine. Alle Anlagen wurden gleich nach dem Befund demontiert, alle Rohre und Produktionsteile wurden gereinigt, desinfiziert und dann wieder zusammengebaut. So gut, dass sich die Situation heute wieder völlig normalisiert hat.»

Jo Clees, Leiter der Abteilung für institutionelle Angelegenheiten bei Ferrero Luxemburg, antwortet im Interview mit Jean-Luc Bertrand von L'Essentiel Radio auf Fragen bezüglich des Salmonellenbefunds in der Ferrero-Fabrik in Arlon. Im vergangenen Frühjahr führte der Vorfall zu einem mehrmonatigen Produktionsstopp.

«Alle wichtigen Entscheidungen von Ferrero werden in Luxemburg getroffen»

Der Schokoladenkonzern, der seit 1973 auch in Luxemburg ansässig ist und in Alba, Italien, gegründet wurde, hat nun sein weltweites Hauptquartier auf dem Findel-Plateau in Luxemburg. Jo Clees erklärt, dass alle wichtigen Entscheidungen von Ferrero in Luxemburg getroffen werden. In dem 29.000 Quadratmeter großen Gebäude, das von Perry Weber & Associés entworfen und 2019 eingeweiht wurde, arbeiten 1300 der weltweit 38.000 Mitarbeiter des Konzerns.