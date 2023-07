Immobilien: «Sitzen nicht alle im selben Boot»

Jean-Paul Gomes fährt fort: «Bauträger, die seit 30-40 Jahren auf dem Markt sind, sind vielleicht reicher geworden. Wir unsererseits haben unsere Tätigkeit 2016 aufgenommen, in einer Zeit, in der die Immobilienpreise bereits zu steigen begannen. Wir kauften teure Grundstücke, um sie teuer zu verkaufen. Folglich sind unsere Gewinnspannen nicht gestiegen». Der Geschäftsführer fügte hinzu, dass das Unternehmen seit 2016 alle Gewinne in den Kauf von Grundstücken reinvestiert habe.