Athen : Skandal um große Kinderschutz-Organisation in Griechenland

Weil sich in den vergangenen Tagen die Beschwerden der Menschen häuften, die als Kinder in den Heimen der betroffenen Organisation aufgewachsen sind, hat der griechische Ministerpräsident die gesamte Führung der Organisation abgesetzt.

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat am Montag die gesamte Führung einer der größten und bekanntesten Kinderschutz-Organisationen des Landes abgesetzt. Wie ein Regierungssprecher mitteilte, soll nun die Justiz klären, was sich in den vergangenen Jahren in den Kinderheimen der «Arche der Welt» abgespielt hatte. Nach einer ersten Beschwerde meldeten sich in den vergangenen Tagen immer mehr Menschen, die als Kinder in den Heimen der Organisation aufgewachsen waren, und berichteten von Schlägen, drakonischen Strafen, Drohungen und auch sexuellen Misshandlungen.