Schlacht bei Waterloo: Skelette gefallener Soldaten und Pferde wurden für Zuckerproduktion zermalmt

Sondern auch, weil bisher unklar war, was mit den Skeletten der über 20.000 gefallenen Männer und Zehntausenden Pferden passiert ist. (Im Bild: der Löwenhügel, Hauptmonument der Schlacht bei Waterloo)

Einer neuen Forschungsarbeit zufolge dürften viele der Gebeine auch nicht mehr aufzuspüren sein, wie Faz.net und Dailymail.co.uk berichten. Denn offenbar wurde rund 20 Jahre nach der Schlacht damit begonnen, die Knochen der meisten Gefallenen auszugraben, zu verkaufen und zur Produktion von Zucker zu verwenden. Zu diesem Schluss kommen die Historiker Bernard Wilkin und Robin Schäfer und der Archäologe Tony Pollard in ihrer noch nicht veröffentlichten Studie.

Knochen für Zucker zermahlen

Die drei Fachleute stützen ihre Aussage auf Dutzende von bis dato unerschlossenen zeitgenössischen Berichten und Briefen in belgischen, deutschen und französischen Archiven. Laut diesen wurden die Gebeine ab dem Jahr 1834 geplündert und für die aufblühende Zuckerindustrie in Belgien und möglicherweise auch in anderen Ländern verwendet. Ein neues Gesetz hatte diese Praxis damals liberalisiert.