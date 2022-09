Nepal : Ski-Extrembergsteigerin Hilaree Nelson auf 8000 Metern Höhe vermisst

Kurz nachdem sie am Montag den 8163 Meter hohen Gipfel erreicht hatte, rutschte Extremsportlerin Hilaree Nelson (49) auf ihren Skiern aus und stürzte in eine Eisspalte. Nun versuchen Retter, sie zu bergen – ob sie noch lebt, ist unklar.

Rettungskräfte suchen auf dem Berg Manaslu in Nepal nach einer verunglückten Extremskifahrerin. Die 49-jährige Hilaree Nelson aus Telluride im US-Staat Colorado war am Montag gemeinsam mit ihrem Partner Jim Morrison vom Gipfel des 8163 Meter hohen Bergs nach unten gefahren, als sie in die Tiefe stürzte, wie das Unternehmen mitteilte, das die Reise organisierte. Offenbar war sie mit den Skiern weggerutscht und in eine rund 600 Meter tiefe Gletscherspalte gestürzt. Der Unfall ereignete sich nur 15 Minuten, nachdem das Paar den Gipfel des achthöchsten Berges der Welt erreicht hatte, berichtet BBC. Morrison kehrte nach dem Unfall sicher ins Camp zurück.