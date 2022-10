Umstrittenes Projekt : Ski fahren in der Wüste – Saudiarabien trägt asiatische Winterspiele aus

Saudiarabien erhält den Zuschlag für die Vergabe der asiatischen Winterspiele 2029 und wird den Großevent in einem Skigebiet mitten in der Wüste austragen, das erst noch gebaut werden muss.

Die Asian Games 2029 sind nicht das erste Großevent, das in Saudiarabien stattfinden wird.

Die Vergabe des Mega-Events ging am Dienstag in Kambodscha über die Bühne.

VIA REUTERS

Die Großveranstaltung wird im Berggebiet «Trojena» stattfinden, das Teil der futuristischen Planstadt «Neon» am Roten Meer ist. Bei Neon handelt es sich um ein Mega-Projekt mit einem geschätzten Volumen von rund 500 Milliarden Euro, bei dem zurzeit jedoch erst einige wenige Gebäude fertig realisiert wurden. Die neu konstruierte Metropole mit der Megastadt «the Lime» als Herzstück soll eine Touristenattraktion werden und in Konkurrenz zu Städten wie Doha oder Dubai treten.

Staubtrockene Gegend

Wegen der trockenen Verhältnisse müssen 2029 sämtliche Schnee-Wettbewerbe auf Kunstschnee durchgeführt werden. Einziger Trost aus ökologischer Sicht: Sämtliche Energie soll zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung stammen. 2022 in Peking nahm Saudiarabien mit dem Skifahrer Fayik Abdi als einziger Starter erstmals bei olympischen Winterspielen teil. Abdi landete beim Riesenslalom in Peking auf Rang 44 und meinte am Dienstag: «Ich hatte mir nie vorgestellt, dass ich einmal im meinem Heimatland Ski fahren könnte».