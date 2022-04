Ski : Skifahrer fliegt bei Anfängerkurs acht Meter weit auf Autodach

Nach einem spektakulären Sturzflug ist ein deutscher Skifahrer in Österreich sehr unsanft auf einem Autodach gelandet.

Nach einer unfreiwilligen Schuss-Fahrt ging es für den Unglücklichen direkt 8 Meter in die Luft.

Wie die Polizei im Bundesland Kärnten am Dienstag berichtete, wurde der verletzte Mann anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Der 20-Jährige aus Nordrhein-Westfalen habe am Montag während eines Anfängerkurses im Skigebiet Turracher Höhe die Kontrolle über seine Skier verloren. Er fuhr fast ungebremst eine Piste hinab bis ins Tal.