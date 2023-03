Formel 1 : Sky-Experte Ralf Schumacher schießt nach Sex-Spruch der Konkurrenz zurück

Der TV-Streit um die Rechte in der Formel 1 sorgt in Deutschland für Aufsehen. Ein RTL-Kommentator schießt gegen den Lizenz-Besitzer Sky.

Aufregung in Deutschland – wenige Tage vor dem Formel-1-Saisonstart sitzt der Stachel bei RTL anscheinend tief. Der deutsche TV-Sender hat die Rechte für die PS-Königsklasse abgegeben und wird in dieser Saison kein einziges Rennen übertragen. Sky hat in unserem Nachbarland die absolute Hoheit über die TV-Rechte.