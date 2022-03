«Equipe» erhält Einblick : Sky will «Sauberkeit» von Froome belegen

Das britische Team Sky von Tour-Leader Christopher Froome will die Doping-Gerüchte um seinen Captain endgültig aus der Welt schaffen.

In der Diskussion um die Leistungen von Tour-de-France-Leader Christopher Froome geht dessen Team Sky in die Offensive. Der britische Rennstall übermittelte der französischen Sportzeitung «L'Équipe» alle relevanten Daten von Froome bei 18 Bergankünften seit 2011.

Damit will Sky beweisen, dass der 28-jährige Dominator der laufenden Jubiläums-Tour dopingfrei unterwegs ist. Die Ergebnisse der Untersuchungen, die der französische Experte Fred Grappe im Auftrag der «L'Équipe» vornahm, stützen die Aussagen von Fromme und Sky, wonach die Leistungen des Briten nur auf hartem Training beruhten.

Außergewöhnliche Regenerations-Fähigkeit

«Seine gezeigten Leistungen in den vergangenen beiden Jahren stimmen mit dem von ihm präsentierten Profil überein», urteile Grappe in der «L'Équipe» vom Donnerstag. Die außerordentliche Leistungsfähigkeit, die Froome in einem Zeitraum von maximal fünf Minuten entwickeln könne, verschaffe ihm gegenüber anderen Fahrern einen Vorteil. Zudem hob Grappe Froomes außergewöhnliche Regenerations-Fähigkeit hervor.