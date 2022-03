In der Rockhal : Slash rockt Luxemburg im Juni

ESCH/BELVAL - Der legendäre anglo-amerikanische Gitarrist Slash tritt im Sommer mit seiner Band in der Rockhal auf.

epa04502483 British-US guitarist Slash performs on stage at the Heineken Music Hall in Amsterdam, The Netherlands, 24 November 2014. EPA/FERDY DAMMAN +++(c) dpa - Bildfunk+++

Slash kommt mit seiner Gruppe Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators am Mittwoch, 17. Juni, zurück in die Rockhal. Dass das ehemalige Mitglied der Guns'n'Roses zuletzt im Großherzogtum auftratt, ist etwas weniger als zwei Jahre her. Der gebürtige Londoner macht in Luxemburg als Teil seiner «World on Fire»-Tour Station. Sein drittes Soloalbum hat er im September vergangenen Jahres veröffentlicht. Tickets für das Konzert gibt es ab diesen Donnerstag, 10 Uhr, auf der Internetseite der Rockhal zu kaufen.