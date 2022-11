Konzert in Luxemburg : Slipknot bringt bald wieder die Rockhal zum Beben

BELVAL – Gute Nachricht für Metall-Heads: Slipknot, die US-amerikanische Metall-Band aus Iowa kommt zurück nach Luxemburg. Der Vorverkauf für die begehrten Tickets beginnt in Kürze.

Wer seine Halloween-Maske noch nicht weggeschmissen hat, kann sie kommenden Sommer nochmal hervorholen. Slipknot wird am 14. Juni 2023 – mehr als drei Jahre nach ihrem letzten Konzert im Großherzogtum Anfang Februar 2020 – in der Rockhal spielen.

Fans der Metall-Band können sich freuen, denn Slipknot kommt nicht mit leeren Händen ins Großherzogtum. Am 30. September startete der Verkauf ihres neuen Albums «The End, So Far», aus dem die Single «The Dying Song (Time To Sing) stammt. Sie markiert eine neue Ära bei Slipknot, die auch durch neue Masken der Musiker geprägt ist. Singles wie «Yen» und «The Chapeltown Rag» stammen ebenfalls aus dem aktuellen Album.