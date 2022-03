Ukraine-Konflikt : Slowakei meldet 7500 Flüchtlinge aus der Ukraine

Von Mittwoch bis Donnerstag seien 7490 ukrainische Staatsbürger über die Grenze der Slowakei gekommen – das sind fünfmal so viele Grenzübertritte wie sonst.

Die Slowakei hat am ersten Tag nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mehr als fünfmal so viele Grenzübertritte aus dem Nachbarland verzeichnet wie normalerweise. Von Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag seien 7490 ukrainische Staatsbürger über die Grenze gekommen, teilte das Innenministerium in Bratislava am Freitag mit. Normalerweise seien es rund 1400 an einem Tag. Von den in die Slowakei eingereisten Ukrainern beantragten bis Freitagnachmittag aber nur 14 Personen offiziell Schutz als Flüchtlinge. Sie wurden im grenznahen Flüchtlingslager Humenne untergebracht.