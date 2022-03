Neuer Rekord : Smartphone-Verkäufe knacken Milliarden-Marke

Der Smartphone-Boom hält an: In diesem Jahr sollen weltweit erstmals mehr als eine Milliarde Geräte über den Ladentisch gehen. Grund sind die fallenden Preise.

Der Markt für Smartphones wächst und wächst: Wie die Analysten von IDC prognostizieren, soll in diesem Jahr erstmals die Milliarden-Marke geknackt werden. So viele Smartphones werden die Gerätehersteller 2013 rund um den Globus ausliefern. Im Vergleich zum Vorjahr wäre dies ein Anstieg von knapp 40 Prozent. Von der Milliarde verkaufter Geräte entfallen rund 182 Millionen auf Europa. Die treibende Kraft hinter den gestiegenen Absatzzahlen sind die Schwellenländer, berichten die IDC-Analysten.

Und der Boom soll bis auf Weiteres anhalten: Für 2017 rechnen die Marktbeobachter gar mit jährlich 1,7 Milliarden verkauften Smartphones. «Besonders in Schwellenländern werden Smartphones in Zukunft günstiger werden», so die IDC-Forschuer. Somit werden noch mehr Leute in der Lage sein, sich ein Smartphone zu kaufen.