Kultband: Smiths-Bassist Andy Rourke ist tot

Andy Rourke, Bassgitarrist der britischen Band The Smiths, ist im Alter von 59 Jahren verstorben, teilte Bandkollege Johnny Marr am 19. Mai 2023 mit und bezeichnete seinen verstorbenen Ex-Bandkollegen als «freundliche und schöne Seele». Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Bassist Andy Rourke von der legendären britischen Band The Smiths ist tot. Der Musiker sei im Alter von 59 Jahren «nach langer Krankheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs» gestorben, teilte sein früherer Bandkollege Johnny Marr am Freitag mit. «Andy wird allen, die ihn kannten, als freundliche und schöne Seele in Erinnerung bleiben und Musikfans als überaus begabter Musiker.»

The Smiths wurden 1982 von Marr und Sänger Morrissey gegründet und wurden mit Hits wie «There Is A Light That Never Goes Out» und «This Charming Man» weltberühmt. Das britische Musikmagazin «NME» wählte die Rockband zu den einflussreichsten Künstlern der Geschichte – noch vor den Beatles. Bands wie Radiohead, Oasis, Blur und Suede gaben an, von den Smiths inspiriert worden zu sein.

Rourke schloss sich kurz nach der Gründung der Band an, die sich 1987 auflöste. Vorübergehend setzte ihm seine Heroinsucht so stark zu, dass er nicht auftreten konnte, aber er erholte sich rasch wieder. Rourke trat auch mit anderen Musikern auf, darunter The Pretenders und Sinead O’Connor. Nachdem The Smiths sich auflösten, startete Morrissey eine sehr erfolgreiche Solokarriere – ebenso wie Johnny Marr.

