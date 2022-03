Tragischer Autounfall : SMS an Freund löschte Angelinas Leben aus

Die 19-jährige Angelina Holloway schrieb während des Autofahrens eine Textnachricht. Dann verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen.

Eine junge Frau aus Floral City im US-Bundesstaat Florida baute einen tödlichen Unfall, weil sie während des Autofahrens eine Nachricht an ihren Freund schickte. Sie war auf dem Nachhauseweg von der Arbeit und schrieb folgendes SMS: «Ich kann es kaum erwarten, dich am Wochenende zu sehen!!!» Es war das Letzte, was man von der 19-Jährigen las. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen, raste in einen Baum und verstarb noch am Unfallort.