Luxemburg : SMS-Warnung bei Überschwemmungen wird bald Realität

LUXEMBURG - Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Hochwasser im Juli 2021 verbessern die Behörden weiterhin die Überwachung der Flüsse und die Benachrichtigung der Bevölkerung in Notfällen.

Die außergewöhnlichen Überschwemmungen im Juli 2021 hinterließen einen großen materiellen Schaden und bei den Betroffenen einen bleibenden Eindruck. Todesfälle wie in den Nachbarländern gab es glücklicherweise keine. Ein Jahr später blickt die Umweltministerin Joëlle Welfring am Montag bei einem Besuch in einer Messstation für Flussabflüsse in Hesperange auf die Katastrophe zurück. «Am 13. Juli 2021, gegen 12 Uhr, hatte die Wasserwirtschaftsverwaltung eine erste Wachsamkeitsphase eingeleitet, um die Instanzen und Gemeinden zu warnen, damit insbesondere die Campingplätze und die Baustellen am Ufer der Wasserläufe evakuiert werden konnten. Diese Maßnahme hat sofort funktioniert», berichtet sie.