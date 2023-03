USA: «Snailbrook» – jetzt baut Elon Musk eine eigene Stadt für seine Arbeiter

Mitarbeiter der Unternehmen Boring Co., Tesla und SpaceX – die alle große Produktionsstätten in der Nähe von Austin, Texas, haben – sollen dereinst in der Stadt leben können.

Unternehmer und Milliardär Elon Musk hat Berichten zufolge mehrere Tausend Hektaren Land in Texas erworben. Ziel des Kaufs soll die Gründung einer Stadt sein, in der seine Angestellten leben und arbeiten können. Dies berichtete das «Wall Street Journal» am Donnerstag und nimmt dabei Bezug auf mehrere Unternehmen, die mit Musk und dessen Firmen in Verbindung stehen.

Im Laufe der Jahre hätten Technologieunternehmen zahlreiche Annehmlichkeiten angeboten, um Arbeitskräfte anzuwerben und ihnen Anreize für längere Arbeitszeiten zu bieten, schreibt CNN. Mit dem Bau einer eigenen Firmenstadt könnte Musk diesen Ansatz auf die Spitze treiben. Dem Bericht zufolge möchte Musk, dass die Mitarbeiter seiner Unternehmen Boring Co., Tesla und SpaceX – die alle große Produktionsstätten in der Nähe von Austin, Texas, haben – «in neuen Häusern mit Mieten unter dem Marktniveau leben» können.

Musk kündigte im Jahr 2020 an, dass er den Hauptsitz von Tesla und seinen persönlichen Wohnsitz von Kalifornien nach Texas verlegen werde, und machte dafür die Frustration über die kalifornischen Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verantwortlich. Letztes Jahr eröffnete Tesla eine neue Gigafactory-Fertigungsanlage in Austin. Musks Unternehmen SpaceX und Boring Co. haben ebenfalls Einrichtungen in Texas, und die Boring Co. hat Berichten zufolge Gespräche mit Austin über den möglichen Bau von Tunneln in der Stadt geführt.