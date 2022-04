«Ein einsames Leben» : Snooker-Champ Selby und ein Notruf via Twitter

Mark Selby ist der erfolgreichste Snooker-Spieler des vergangenen Jahrzehnts. Anfang 2022 brach es aus dem Engländer heraus, er offenbarte psychische Probleme – und das Leben als Profi ist nicht immer schön und ruhmreich.

Der Weltmeister setzte einen Notruf in den sozialen Netzwerken ab. Mit bemerkenswerter Offenheit machte Snooker-Champion Mark Selby seinen Problemen und seinem Kummer Luft - via Twitter. «Ich möchte mich nur bei all meinen Freunden und meiner Familie dafür entschuldigen, dass ich sie im Stich gelassen habe. Psychisch bin ich derzeit in keiner guten Verfassung», schrieb Selby, der unter seinem Spitznamen «Jester from Leicester» (Spaßvogel aus Leicester) seit Jahren die Snooker-Szene prägt und in aller Öffentlichkeit über einen eigenen «Rückfall» berichtete. Fast flehentlich bat er: «Ich brauche Hilfe.»