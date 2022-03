Nach dem Alptraum der Wahnsinn : Snowboarder holt 3 Jahre nach Krebs-Diagnose Gold

Der Freestyler Max Parrot sichert sich im Slopestyle den Olympiasieg. Noch vor drei Jahren hatte der Kanadier davon nicht zu träumen gewagt.

«Vor drei Jahren lag ich in einem Krankenhaus und hatte keine Energie, keine Muskeln. Durch zwölf Runden Chemotherapie zu gehen, ist ein Alptraum», sagt der 27-Jährige.

Freestyle-Snowboarder Max Parrot hat gut drei Jahre nach seiner Krebs-Diagnose Olympia-Gold gewonnen. Der Kanadier siegte in der Disziplin Slopestyle. «Es fühlt sich unwirklich an», sagte der 27-Jährige, bei dem im Dezember 2018 Lymphknotenkrebs festgestellt worden war. «Vor drei Jahren lag ich in einem Krankenhaus und hatte keine Energie, keine Muskeln. Durch zwölf Runden Chemotherapie zu gehen, ist ein Alptraum. Nun wieder jeden Tag meiner Leidenschaft nachgehen zu können, bedeutet mir so viel.»