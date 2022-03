TV-Interview : Snowden nennt sich «High-Tech-Spion»

Der Whistleblower Edward Snowden hat erstmals einem US-Sender ein Interview gegeben. Darin weist er die Anschuldigungen seiner Kritiker vehement zurück.

Der frühere NSA-Mitarbeiter Edward Snowden hat sich in einem Interview als «High-Tech-Spion» der US-Geheimdienste bezeichnet. Mit diesen Aussagen wies der 30-Jährige Anschuldigungen seiner Kritiker zurück, die ihn lediglich als kleinen Hacker bezeichnet hatten.

Er sei ausgebildeter Spion und habe für die US-Geheimdienste NSA und CIA verdeckt im Ausland gearbeitet, sagte Snowden in am Dienstagabend (Ortszeit) vorab veröffentlichten Ausschnitten eines Interviews des US-Senders NBC. Das komplette Interview wird am Mittwochabend ausgestrahlt.