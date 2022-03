In Brasilien : Snowden will Infos gegen Asyl tauschen

Edward Snowden bittet Brasilien um politisches Asyl. Im Gegenzug bietet er dem Land, Licht in die Spionage-Aktivitäten des Geheimdiensts NSA in Brasilien zu bringen.

Der Enthüller der großangelegten Datenspionage der USA, Edward Snowden, will einer brasilianischen Zeitung zufolge in Brasilien um Asyl bitten. Als Gegenleistung könne er dem Land helfen, Licht in die Spionage-Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA in Brasilien zu bringen, schrieb Snowden in einem Brief, den die Zeitung «Folha de S. Paulo» auf ihrer Homepage am Dienstag veröffentlichte.