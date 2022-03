Reporter meldet sich : So bekam Boateng seine Medaille zurück

Bayern-Innenverteidiger Jérôme Boateng ist nach dem CL-Finale untröstlich: Seine Goldmedaille hat sich beim Feiern vom Band gelöst. Ein ehrlicher Finder gab sie zurück.

Völlig losgelöst feiern die Bayern-Spieler nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund auf der Tribüne des Wembley-Stadions den Champions-League-Titel. Jeder darf den Pokal in die Höhe stemmen. Es wird geherzt, geklatscht und getanzt. Im kollektiven Freudentaumel passiert es dann. Bei Jérôme Boatengs Goldmedaille löst sich das Edelmetall vom Band und plumpst auf die Ehrentribüne.

Reporter findet Medaille im Konfetti

Szenenwechsel: Auf der VIP-Tribüne versucht US-Journalist Nick Zaccardi sich die Zeit zu vertreiben. Der «Sports Illustrated»-Reporter hat nach eigenen Angaben kein Hotelzimmer mehr bekommen und wartet im Stadion, bis sein Flug geht. Als er das Namensschild vom Sitz des IOC-Präsidenten Jacques Rogge mitnehmen will, stößt er mit seinem Schuh gegen etwas, das zwischen dem Konfetti auf dem Boden liegt – die Medaille von Boateng.

«Ich hab nach links geschaut, nach rechts, niemand konnte mich sehen. Ich ließ die Medaille in meiner Hosentasche verschwinden, stand auf und machte mich aus dem Staub», schreibt Zaccardi später in seiner Kolumne bei «Sports Illustrated». Der Reporter reist weiter zum French Open nach Paris und macht sich auf die Suche nach dem Besitzer der Medaille. In einem YouTube-Film sieht er, dass das Fundstück Boateng gehören muss.