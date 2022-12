Hangover-Tipps: So beugst du einem Kater vor – und so wirst du ihn los

Die richtige Ernährung Damit meinen wir gesundes Essen. Trinken auf leeren Magen? Untersteh dich. Nur gut gefüllt kämpft der Magen bestmöglich gegen den drohenden Kater an. Wer clever ist, versucht vor dem Trinken auf Zucker zu verzichten. Schließlich schnellt dieser den Blutzucker in die Höhe – und lässt den Kater am nächsten Morgen schlimmer ausfallen.

No-go: Zigarette

Ein, zwei, drei Gläser zu viel und der Griff nach der Zigarette wird verlockender. Durch das Nikotin verlangsamt sich die Aufnahme von Alkohol im Blut. Was zur Folge hat, mehr zu trinken. Wer am nächsten Morgen keinen schweren Kopf haben will, denkt vor dem Rauchen stattdessen an Tipp 3: Wasser.