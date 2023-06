Neue Grundsteuer: So bewerten die Gemeinden die geplante Umsetzung der Reform

«Der luxemburgische Städte- und Gemeindebund Syvicol begrüßt grundsätzlich eine Reform der Grundsteuer, die er seit langem fordert», heißt es in einer am heutigen Montag veröffentlichten Mitteilung des Gemeindebundes, in der dieser sich tendenziell positiv zu der lang erwarteten Reform äußert. Während er das derzeitige System als zu kompliziert bezeichnet, beanstandet er jedoch gleichzeitig die geplante Umsetzung der Reform: «Höhere Einnahmen aus der Grundsteuer sind nicht das, was Syvicol fordert, da sich der Anstieg der Immobilienpreise dadurch beschleunigen könnte.»