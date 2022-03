Rohstoffmärkte : So billig war das Erdöl zuletzt im Mai 2009

Der Preisverfall beim Erdöl geht weiter. Ein Barrel der weltweit wichtigsten Sorte Brent kostete heute Morgen zeitweise unter 50 Dollar.

Die Ölpreise haben ihre Talfahrt auch am Mittwoch fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Februar 50,61 US-Dollar und damit 49 Cent weniger als am Vortag. Kurze Zeit verbilligte sich die Ölsorte sogar auf unter 50 Dollar - ein Tiefstwert, der zuletzt im Mai 2009 erreicht wurde. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war schon um 47,35 Dollar zu haben.

Händler erklärten den aktuellen Preisrückgang mit der Aussicht auf weiter steigende Ölreserven in den USA. Ein Anstieg der Lagerbestände an Rohöl in der größten Volkswirtschaft der Welt kann ein Hinweis für eine geringere Nachfrage sein. Die US-Regierung wollte die offiziellen Daten am Nachmittag veröffentlichen.