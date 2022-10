Luxemburger Osteopath gibt Tipps: So wichtig ist Bewegung im Büroalltag

Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Lendenschmerzen, Hexenschuss, Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnelsyndrom. Alles wenig beruhigende Begriffe, die tagtäglich in der Praxis von Paul Hubert kursieren. «Das sind die wesentlichen Schmerzarten, über die sich die Patienten beklagen, die eine sitzende Tätigkeit ausüben», bestätigt der Osteopath, der Ratschläge gibt, die solches Leiden vorbeugen sollen und fürs Büro und andere Open Spaces geeignet sind.

«Sich bewegen, aufstehen und alle 45 Minuten ein paar Schritte gehen, es vermeiden, in derselben Position zu bleiben. Das sind einfache Maßnahmen, um Muskelversteifungen und langfristig Schmerzen zu vermeiden», erklärt . «Der Körper ist dazu da, sich zu bewegen». Die Ratschläge zur Vorsorge zielen auch auf die Arbeitgeber ab, die gut beraten wären, ihre Angestellten zu schützen, indem sie höhenverstellbare Schreibtische bereitstellten, damit die abwechselnd sitzen und stehen können, was ihnen diese Unbeweglichkeit erspart, die langfristig zu Schmerzen führt».

«Nicht alle Schmerzarten fallen in den Bereich der Osteopathie»

Manchmal hat sich der Schmerz jedoch festgesetzt und wird zu einer starken Belastung. «In diesen Fällen kann die Osteopathie eine erste Maßnahme darstellen», so Paul Hubert. Deren Ziel ist immer, dem Menschen seine Mobilität wiederzugeben, indem man den in seiner Gesamtheit betrachtet und den Schmerz behandelt, der die Einschränkung hervorruft.

Aber Paul Hubert sagt auch: «Natürlich sind nicht alle Schmerzarten im Bereich der Osteopathie, und ein ehrlicher Therapeut muss seinen Patienten an die richtigen Behandlungsmethode weiterverweisen, wenn es nötig wird». Gleichzeitig widerspricht Paul Hubert verschiedenen «Mythen», wie etwa dem wunderlichen Krachen, «das nur ein Entweichen von Gas aus einem Gelenk handelt», oder «dem Beckenschiefstand, der, wenn die Diagnose gesichert ist, in die Chirurgie gehört»! Und jenen, die noch an der Linderung zweifeln, die die Osteopathie bewirken kann, schlägt Paul Hubert schlicht vor, vorbeizukommen und sie auszuprobieren.