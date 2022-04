Blutige Bilder nach Spielende : So brutal kriegt Cristiano Ronaldo bei United-Pleite auf die Socken

Manchester United kassiert auswärts bei Everton eine überraschende 0:1-Niederlage. Doch nicht nur die Pleite wird Superstar Cristiano Ronaldo in schmerzhafter Erinnerung behalten.

Beinahe hätte Cristiano Ronaldo Manchester United in der 93. Minute noch einen Punkt gerettet. Der Schuss des Superstars wird aber von Everton-Verteidiger Keane noch leicht mit der Hand abgefälscht und ist so kein Problem für torwart Pickford. Einen Elfmeter gibt es für die Red Devils keinen – dafür die nächste Saisonpleite. Aktuell rangiert der englische Rekordmeister in der Premier League nur noch auf Platz sieben.