Dritte Generation: So clean kommt der neue Range Rover Sport daher

Nachhaltigkeit ist nicht das Erste, was man mit einem großen, schweren und bärenstarken Luxus-SUV in Verbindung bringt, aber immerhin: Es gibt einen lederfreien Sitzbezug namens Ultrafabrics, zwei Plug-in-Hybridvarianten sowie ab 2024 eine rein elektrisch angetriebene Version des Range Sport. Die beiden Plug-ins kombinieren einen Reihensechszylinder-Benziner mit einem ins Getriebe integrierten Elektromotor, die Systemleistung beträgt 324 oder 375 kW respektive 440 oder 510 PS. Der Strom dafür kommt aus einer Batterie mit 38,2 kWh Kapazität, was für eine rein elektrische Reichweite bis 113 Kilometer reichen kann. Außerdem im Angebot sind ein Drei-Liter-Benziner-Mildhybrid mit 294 kW/400 PS, ein Drei-Liter-Diesel in drei Leistungsstufen zwischen 183 kW/249 PS und 258 kW/350 PS sowie ein 4,4-Liter-V8-Twinturbo-Benziner von BMW mit 390 kW/530 PS.