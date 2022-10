1 / 7 Prinz William (links) könnte bei der Planung der Krönungszeremonie für seinen Vater König Charles eine wichtige Rolle spielen. REUTERS Es ist bekannt, dass der König die Monarchie unter seiner Regentschaft stark verschlanken möchte. via REUTERS Dementsprechend soll auch die Krönung im Vergleich zu jener seiner Mutter im Jahr 1953 bescheiden ausfallen. REUTERS

Kurz und knapp soll die Krönung von Charles dem Dritten ablaufen. Sie soll von drei Stunden auf ein bisschen mehr als eine Stunde gekürzt werden, wie «The Mail on Sunday» berichtet. Dem britischen Blatt liegen Details zu der sogenannten «Operation Golden Orb» vor. Demnach werden einige Rituale, einschließlich der Übergabe von Goldbarren an den Monarchen, um Zeit zu sparen, gestrichen.

Auch bei der Gästeliste wird es Restriktionen geben. Vermutlich werde diese von 8000 auf 2000 gekürzt, wobei Hunderte von Adligen und Parlamentariern nicht am Anlass dabei sein werden. Selbst der Dresscode wird gelockert. Anstatt von zeremoniellen Roben dürften Gleichgestellte in sogenannten «Lounge Suites» erscheinen, also im festlichen Anzug oder Kleid.

Laut einem Palastinsider wurde der Herzog von Norfolk, Edward William Fitzalan-Howard, damit beauftragt, eine kürzere und effizientere Zeremonie vorzubereiten. Sie soll das moderne Großbritannien widerspiegeln. Auch dürfte Prinz William ein Wörtchen bei der Planung mitzureden haben, wie es im Bericht weiter heißt.

Manche Dinge werden beibehalten

Gewisse Rituale, wie die Salbung des Monarchen, werden beibehalten. Dabei wird König Charles III. den Schwur ablegen, die Rolle des «Verteidigers des Glaubens» zu wahren. Auch die für das Platin-Jubiläum der Queen aufwendig restaurierte goldene Staatskutsche von 1762 wird an der Krönung zum Einsatz kommen. Die Samtstühle dagegen, die speziell für die Krönung der Queen im Jahr 1953 hergestellt wurden, werden höchstwahrscheinlich durch Standardsitze ersetzt werden.

Geplant sei zudem die Abschaffung des «Court of Claims», welcher 1952 im Vorfeld der Krönung von Queen Elizabeth II eingerichtet wurde. Er urteilte darüber, welche Würdenträger in den Genuss gewisser Privilegien kommen dürfen und schlichtete Streitigkeiten diesbezüglich.