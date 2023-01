Cosimo Citiolo: So dringend braucht der «Checker vom Neckar» das Dschungelcamp-Geld

Auch mit seinem Körper scheint der «Checker vom Neckar» nicht wunschlos glücklich zu sein: In der Kommentarspalte werfen ihm viele Follower vor, seine Muskeln zu photoshoppen.

Das sagt der Entertainer, der ab dem 13. Januar am Dschungelcamp teilnehmen wird, im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung.

In knapp zehn Tagen geht es wieder los mit dem Dschungelcamp . In der Sendung müssen verschiedenste mehr oder weniger bekannte Personen teils ekelhafte Prüfungen und andere Strapazen durchstehen. Als Belohnung winkt nebst der Aufmerksamkeit, die die Teilnehmenden durch die Sendung erhalten, für den Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin auch ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Einer der Kandidaten, die einem Gewinn dieses Preises offenbar sehr zugetan wären, ist Cosimo Citiolo. Der 41-Jährige schaffte es bei mehreren «Deutschland sucht den Superstar»-Teilnahmen zur Bekanntheit, blieb aber in der Sendung selbst immer erfolglos. In einem Gespräch mit der «Bild» verrät der «Checker vom Neckar», dass die letzten Jahre für den Reality-Star alles andere als einfach gewesen seien.

Rückkehr in alten Job

Eigentlich hätte Cosimo bereits bei der letztjährigen Ausgabe des Dschungelcamps mitmachen sollen. Ein positiver Corona-Test kurz vor der Abreise machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Danach sei er in ein tiefes Loch gefallen. «Ich wusste einfach nicht, wie es weiterging», so Cosimo. Er begann im Haarsalon seiner Schwester wieder als Stylist zu arbeiten. «Wegen der Pandemie kamen viele Kundinnen und Kunden nicht, und auch TV-Auftritte blieben aus», so der Entertainer. Einige Rechnungen habe er nicht mehr bezahlen können, jeder Tag sei ein einziger Kampf gewesen.