Streamingstarts: So düster hast Du Tom Holland noch nie gesehen

Der Trailer zu «The Crowded Room». Apple TV+

«The Crowded Room»

Tom Holland zeigt eine neue, düstere Seite: Er spielt den Verbrecher Danny Sullivan, der in den Siebzigerjahren nach einer Schießerei verhaftet wird. Wie sich in den Gesprächen mit der Verhörspezialistin Rya Goodwin (Amanda Seyfried) herausstellt, lebt er mit einer psychischen Erkrankung, die zu Erinnerungslücken führt.

Das sagt Tom Holland

Die Rolle brachte Tom Holland an seine Grenzen: «Ich hatte einen Nervenzusammenbruch zu Hause und dachte: ‹Ich rasiere mir jetzt den Kopf. Ich muss mir jetzt den Kopf rasieren, damit ich diese Figur loswerden kann›», erzählt er bei «Entertainment Weekly». Er habe sich dann doch dagegen entschieden, weil er mitten in den Dreharbeiten steckte.



«The Crowded Room» gibt es ab dem 9. Juni auf Apple TV+.

«Queenmaker: The Making of an It Girl»

In der Popkultur der späten 2000er-Jahre gaben It-Girls aus New York den Ton an: Oft wurden die jungen Frauen aus der High Society aber auch mit harten, sexistischen Schlagzeilen in Gossip-Blogs und in den Medien konfrontiert.

Auf der Website Park Avenue Peerage hingegen konnten sie sich über wohlwollende Artikel von einer anonymen bloggenden Person freuen. Wer steckte hinter den Texten? Zackary Drucker rollt die Geschichte in seiner Doku auf.

«Queenmaker: The Making of an It Girl» gibt es ab dem 7. Juni auf Disney+.

Der Trailer zu «Queenmaker: The Making of an It Girl». Disney+