Show absetzen? : So ein Quoten-Tief hatte DSDS noch nie

Die aktuelle Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» scheint bei den Zuschauern nicht wirklich anzukommen. Ist das nun das Ende der Show?

Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei ihrem ersten DSDS-Einsatz in Sachsen.

Eines kann man der Jury definitiv nicht abstreiten: Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad überzeugen mit Fachwissen und Kompetenz. Doch anscheinend begeistert das die DSDS-Fans so gar nicht. Denn immer weniger Leute wollen die Casting-Show sehen.

Sogar als noch Dieter Bohlen in der Jury saß, hatte RTL mit sinkenden Quoten zu kämpfen. Nun kommt es aber zu einem Rekordtief. Am Samstag schalteten nur mehr 620.000 Zuschauer in der Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren ein.