Körperhaltung: So einfach sorgst du dafür, dass deine Schmerzmittel schneller wirken

1 / 10 Wenn der Schmerz so groß ist, dass er nicht allein verschwindet, müssen härtere Geschütze aufgefahren werden. Unsplash Zum Beispiel Schmerzmittel. Diese werden meist in Tablettenform angeboten. Unsplash Wie schnell diese nach der Einnahme Wirkung zeigen, hängt auch von einem selbst ab. Unsplash

Wenn Schmerztabletten zum Einsatz kommen, dann, weil man etwas gegen Schmerzen unternehmen möchte. Und das am besten schnell. US-Forschende haben herausgefunden, wie sich das am besten erreichen lässt. Vom Ergebnis ihrer Studie berichten sie im Fachjournal «Physics of Fluids».

Demnach lässt sich das Tempo durch einen kleinen Kniff deutlich beeinflussen. Und zwar durch einen simplen Positionswechsel, so das Team der Johns Hopkins University in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland: Wer sich nach der Einnahme schnell auf die rechte Seite legt, erfährt am schnellsten Linderung.

Modell vom Magen

Das Team um Rajat Mittal nutzte dafür ein eigens entwickeltes Computermodell namens «StomachSim», das die Magenform, aber auch seine Kontraktionen und die Strömungen des Magensafts realistisch nachbildet und nachahmt, was bei der Verdauung von Nahrung – oder im konkreten Fall von Medikamenten – im Innern des Magens vor sich geht.

«Wir waren sehr überrascht, dass die Körperhaltung einen so großen Einfluss auf die Auflösungsgeschwindigkeit einer Pille hat.» Rajat Mittal, Experte für Flüssigkeitsdynamik an der Johns Hopkins University

Der Magen ist deshalb so wichtig bei der Frage, weil die meisten Pillen erst dann zu wirken beginnen, wenn sie den Magen passiert haben und von diesem in den Darm abgegeben werden. Dabei gilt: Je schneller die Tablette zu diesem Punkt gelangt, desto schneller kann sie sich auflösen und das erzielen, wozu sie gedacht ist.

Eindeutiges Ergebnis

Mittal und seine Kolleginnen und Kollegen testeten in ihrer Studie verschiedene Körperhaltungen. Von diesen schnitt die Einnahme im Liegen auf der rechten Seite am besten ab. In dieser Körperhaltung wirken Magenkontraktionen, Strömungen des Magensafts und Schwerkraft optimal zusammen, um die Tablette schnell zum Magenausgang zu bringen und sie zu lösen, so die Forschenden. In den Computersimulationen dauerte es oft nur zehn Minuten, bis die Schmerztablette aufgelöst im Zwölffingerdarm ankam – etwa zwei oder dreimal schneller als in der aufrechten Haltung oder auf dem Rücken liegend, wo es im Schnitt 23 Minuten dauerte.

Am längsten lässt der Eintritt der Wirkung beim Liegen auf der linken Seite warten. Dann brauchen Tabletten über 100 Minuten. Dies, weil sie gegen die Schwerkraft nach oben zum Magenausgang gelangen müssen.

«Wir waren sehr überrascht, dass die Körperhaltung einen so großen Einfluss auf die Auflösungsgeschwindigkeit einer Pille hat», zitiert die Hochschule Mittal. «Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich es richtig oder falsch mache, aber jetzt werde ich auf jeden Fall jedes Mal daran denken, wenn ich eine Pille nehme.»