Streamingstarts Mai 2022: So empowernd bricht «The Rising» mit Thriller-Klischees

«The Rising»

«The Rising» beginnt unter Wasser. Die 19-jährige Neve (Clara Rugaard) wacht in einem See auf, kämpft sich ans Ufer und läuft nach Hause.

Am Abend zuvor hat Neve nach ihrem Motocross-Rennen bei einem Rave am Waldrand getanzt und mit ihrem Freund Schluss gemacht. Was danach geschah, daran hat sie keine Erinnerungen.

Das Dorf sucht nach Neve

Nun steht Neve im Badezimmer, betrachtet die Würgemale am Hals und die Schrammen in ihrem Gesicht. Danach merkt sie, dass sie als vermisst gemeldet wurde und das ganze Dorf nach ihr sucht – niemand scheint sie zu sehen.

Empowerment für Opfer

Die Serie erzählt die klassische Krimi-Geschichte des toten Mädchens neu – in «The Rising» steht kein männlicher Cop im Mittelpunkt, der das Verbrechen aufdeckt: «Dieses Mal ist es die Sichtweise des Opfers und sie wird ermächtigt, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen, was ich für eine unglaublich starke Botschaft halte», erklärt Rugaard gegenüber «Notion».

Dass Neve im Zentrum der Geschichte steht, bricht Genre-Klischees, so Rugaard bei «Virgin Radio»: «Junge Frauen werden oft als hilflose Opfer dargestellt, die einen Helden brauchen, der sie rettet. Hier ist das Opfer die Heldin, das liebe ich an der Show.

«Obi Wan-Kenobi»

Ewan McGregor kehrt als Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi zurück. Die Disney+-Serie knüpft zehn Jahre nach der Handlung in «Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith» an.