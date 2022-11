In Frankreich: Diebesduo nach Flucht durch Luxemburg zu Haftstrafen verurteilt

Am vergangenen Mittwoch konnte die französische Polizei zwei Diebe fassen, die sich auf ihrer Flucht durch halb Frankreich und Luxemburg gleich zwei Verfolgungsjagden mit der Gendarmerie geliefert und auf der A31 zwischen Thionville und Metz für mindestens einen Schockmoment gesorgt hatten. «Der Citroën C4 hätte mich fast gerammt, krachte dann in die Leitplanke und wendete schließlich auf der Autobahn», schildert ein schockierter Zeuge dem Républicain Lorrain. Wie die Zeitung berichtet, sind der Fahrer und der Beifahrer am Montag zu 16 beziehungsweise vier Monaten Haft verurteilt worden.