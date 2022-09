«Beige Flags»: So entlarvst du langweilige Personen beim Online-Dating

«Beige Flags» beim Online-Dating: So erkennst du langweilige Matches sofort.

Online-Dating ist ein Vollzeitjob: Zehntausende von Profilen warten darauf, durchgescrollt zu werden. Wie soll man das in einem Leben schaffen und den perfekten Match finden, ohne Zeit zu verschwenden? Eine Tiktokerin hat deshalb einen neuen Dating-Tipp für dich: «Beige Flags» helfen, langweilige Menschen schon online zu entlarven. Aber der Reihe nach.

Das versteht man unter «Beige Flags»

Auf ihrem erfolgreichen Tiktok-Account hat Creatorin @itscaito den Begriff der «Beige Flags» ins Leben gerufen. Er soll für Anzeichen stehen, dass die Person hinter einem Dating-Profil auf Tinder, Bumble, Hinge und Co. eher langweilig ist, sich keine Mühe gibt oder einfach nichts über sich verraten will. Das seien oft Anzeichen dafür, dass auch die Gespräche bei einem ersten Date nicht besonders aufregend werden.

In ihren Videos sucht sie auf Profilen nach genau diesen «Beige Flags» und vergibt maximal drei Flaggen, bevor die Person in Sachen «Datebarkeit» durchfällt.

Schon etliche Menschen haben ihr den Link zu ihren Dating-Profilen geschickt, damit Caitlin sie in ihren Tiktoks mit der Unterschrift «R U BEIGE?» auf langweilige Anzeichen und Warnsignale, sogenannte «Beige Flags», scannen kann.

Mehr als ein Foto auf einer Bergspitze, mit Hunden oder einem Fisch in der Hand oder zu viele Gym-Selfies.

Das Wiederkäuen abgedroschener Plattitüden in der Tinder-Biografie («Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum»).

Sicher, es ist nicht gerade einfach, online seine Seele zu offenbaren. Trotzdem lohnt es sich, ein Profil zu erstellen, das authentisch und im besten Falle originell ist. Wenn man bei der hundertsten Person liest, dass sie gerne «Sex And The City» schaut oder joggen geht, oder den dreihundertsten Menschen im Herbst in einem Dirndl, Lederhosen oder vor einem Kürbishaufen sieht, kann man sie kaum noch mehr voneinander unterscheiden.